Pas le temps de s’ennuyer, les Hautes Vosges sont le terrain de jeux idéal pour tous ceux qui sont à la recherche de baignade, bol d’air et de nature ! A 850 mètres d’altitude, en plein cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges, ce séjour mêle activités nature, culture, sport et découvertes ! Cet environnement exceptionnel te permettra de te déconnecter de ton quotidien et ainsi de profiter pleinement de tes vacances ! Visite de Gérardmer et de son lac, tour du lac en bateau, à pied, en pédalo, activités aquatiques et baignade, découverte de Xonrupt-Longemer et son lac, visite d’un poste de secours de haute montagne avec projection et explication du métier des gendarmes de haute montagne, jeux de piste et orientation nature, luge d’été, … Découverte des paysages parmi les plus beaux des Hautes-Vosges, atelier à la fromagerie, descente de luge d’été au col de la Schultz et activités sportives diverses et variées. Des temps de renforcements scolaires, de recherche, de partage, de découverte et d’expérimentation seront organisés tous les jours.

Mulhouse

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Pont du Metty 21 route de la Courbe 88250 La Bresse La Bresse Vosges



2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T22:30:00;2021-07-13T07:30:00 2021-07-13T22:30:00;2021-07-14T07:30:00 2021-07-14T22:30:00;2021-07-15T07:30:00 2021-07-15T22:30:00;2021-07-16T07:30:00 2021-07-16T17:00:00