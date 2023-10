HALLOWEEN À L’AQUALUN Aqualun Lunéville, 31 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Au programme ce mardi 31 octobre :

– Parcours terrifiant (à partir de 17h30, séance déconseillée aux moins de 16 ans)

– Maquillage gratuit pour les enfants

– Machine à selfie…

Êtes-vous prêts à relever le défi de la plus grande peur ? Nous avons pour mission de vous faire vivre des moments terrifiants !. Enfants

Mardi 2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

Aqualun Cours de Verdun

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On the program this Tuesday, October 31:

? Parcours terrifiant (from 5:30pm, not recommended for under-16s)

? Free make-up for children

? Selfie machine?

Are you ready to take on the greatest fear challenge? We’re on a mission to give you a terrifying experience!

En el programa de este martes 31 de octubre:

? Parcours terrifiant (a partir de las 17.30 h, no recomendado para menores de 16 años)

? Pintacaras gratuito para los niños

? ¿Máquina de selfies?

¿Estás preparado para enfrentarte al mayor desafío del miedo? ¡Nuestra misión es ofrecerte una experiencia terrorífica!

Auf dem Programm am Dienstag, dem 31. Oktober :

? Parcours terrifiant (ab 17:30 Uhr, für Kinder unter 16 Jahren nicht empfohlen)

? Kostenloses Schminken für Kinder

? Selfie-Maschine ?

Sind Sie bereit, die Herausforderung der größten Angst anzunehmen? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen das Fürchten zu lehren!

