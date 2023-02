Un lac énigmatique Aqualis, l’expérience lac, 13 mai 2023, Aix-les-Bains.

Gratuit sur réservation

Aqualis, l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 AIX LES BAINS Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings gratuits, petit port, parc à vélo, promenade et chemin lacustre piéton et cyclable

04 79 7 064 69 https://aqualis-lacdubourget.fr/ https://www.facebook.com/aqualislacdubourget/;https://www.instagram.com/aqualislacdubourget/ Pour aimer et protéger la nature, il faut commencer par la connaître et la comprendre mieux. C’est ce que propose Aqualis, dans une démarche innovante, qui vise à donner des clés de compréhension tout en mobilisant les sens, les émotions, l’imaginaire ainsi que l’humour des visiteurs. Aqualis se veut un espace muséographique d’un genre nouveau, accessible à tous, qui suscite de manière interactive et ludique le questionnement tout en apportant des éléments de réponse. Comme une clé d’entrée du territoire, le parcours permet une réelle exploration grâce à l’immersion visuelle et sonore, la manipulation d’objets ou encore le jeu. Pour prolonger l’expérience lac, Aqualis propose toute l’année de nombreuses rencontres et ateliers thématiques, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement. Dans et hors les murs, les actions pédagogiques d’Aqualis sont désormais un incontournable pour le grand public, mais aussi les scolaires, les centres de loisirs et les vacanciers.

Découvrir le lac du Bourget en pleine nuit, au sein d’Aqualis… Une expérience lac unique, pour une visite énigmatique…

Samedi 13 mai 2023, Aqualis réouvre ses portes dès 20h pour une visite nocturne. Vous pourrez profiter d’une visite énigmatique… Pour celle-ci, il sera remis aux plus curieux un QR code ouvrant des énigmes à résoudre au sein d’Aqualis… Pensez à apporter vos téléphones portables !



