Une galerie, construite dans les années 1970 a sauvé le lac du Bourget… handicap moteur mi Aqualis, l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Aqualis est accessible à pieds, à vélo, en bateau, à bus ou en voiture.

04 79 70 64 69 http://aqualis-lacdubourget.fr/ https://www.facebook.com/aqualislacdubourget;https://www.instagram.com/aqualislacdubourget/;https://www.youtube.com/channel/UCBJwPOaCDGUO1r0BxJZxymg Installé dans un édifice à l’architecture typique des années 30, Aqualis bénéficie d’un site entièrement rénové en 2019. Au bord du Petit Port d’Aix-les-Bains. Patrimoine local méconnu, cette galerie construite par l’homme dans les années 70 a contribué à sauver le lac du Bourget. Durant cette visite, la médiatrice d’Aqualis vous dévoilera ce tunnel caché qui court-circuite le lac du Bourget pour rejoindre directement le Rhône à la Balme. Mais qui parcourt ce tunnel, pourquoi ? Découvrez-le en participant à cette visite gratuite. Pour information, la visite d’Aqualis sera également gratuite durant le week-end des Journées du Patrimoine !

2022-09-17T14:30:00+02:00

2022-09-17T15:30:00+02:00 Aqualis

