Un max d’eau, un max de fun ! En quête de plaisirs aquatiques pour échapper au train-train quotidien ? Aqualibi et ses toboggans délirants vous invitent à profiter d’une expérience sensationnelle tout au long de l’année. Ce paradis aquatique vous invite à profiter de l’atmosphère exotique de la mer des Caraïbes et de sa délicieuse chaleur tropicale (29 °C) ! Sans oublier les tout-petits qui ne savent pas encore nager : les 700 m2 de Kiddie Bay sont spécialement aménagés pour leur permettre de batifoler en toute sécurité. En famille ou entre amis, le plaisir est assuré à Aqualibi. • Tout visiteur âgé de 16 ans et plus doit être muni d’un covid safe ticket et d’une pièce d’identité.• Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 6 ans, de l’entrée aux vestiaires, des vestiaires à la sortie et lors des déplacements dans le restaurant.HORAIRES • Mercredi : 14h – 20h.• Vendredi : 16h – 22h.• Samedi & Dimanche : 10h – 20h. INFORMATIONS PRATIQUESGratuit pour les enfants de moins d’1 mètre et Femmes enceintes.Attention : Maillots de bain obligatoires et Shorts de Bain interdits• Adulte et + de 1m20• Tarif enfant de 1m à 1m20

AQUALIBI WAVRE Boulevard de l’Europe 100 1300

