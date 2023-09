ARCHI-MODERNE ! Visite guidée du quartier Bollaert Aqualens Lens, 14 octobre 2023, Lens.

ARCHI-MODERNE ! Visite guidée du quartier Bollaert Samedi 14 octobre, 15h30 Aqualens Visite gratuite sur réservation

Partez à la découverte des nouveaux aménagements : Parc Chochoy, Aqualens, Bollaert, etc. et empreintes visibles et invisibles de ce quartier chargé d’histoire !

Réservation auprès de l’office de tourisme de Lens-Liévin : 03 21 67 66 66

Rdv Devant la piscine Aqualens

Aqualens Avenue André Delelis 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

(c) Pah/CALL