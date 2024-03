Aqualanta Rivéa Route de Beauraing Givet, mercredi 24 avril 2024.

Aqualanta Rivéa Route de Beauraing Givet Ardennes

Rendez-vous de 15h à 17h pour un après-midi jeux et défis amusants encadrés pour petits et grands. Possibilité de se restaurer sur place. Tarifs habituels. Alors notez la date… et à bientôt !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa

Givet 08600 Ardennes Grand Est centrerivea@hotmail.fr

L’événement Aqualanta Rivéa Givet a été mis à jour le 2024-03-27 par Ardennes Tourisme