La mémoire de l’eau, par la compagnie Pernette Aqualangres Langres, dimanche 21 janvier 2024.

La mémoire de l’eau, par la compagnie Pernette AquaLangres, à la nuit tombée, devient le lieu d’une rêverie chorégraphique qui explore cet élément double et fascinant qu’est l’eau dans un voyage sensuel, spectaculaire et poétique. Dimanche 21 janvier, 18h00 Aqualangres Réservations indispensables – Tarifs B : 18/12/6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T18:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T18:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

La chorégraphe Nathalie Pernette transforme les bassins d’AquaLangres en scène éphémère pour une rêverie chorégraphique aquatique. Depuis toujours, l’eau, élément vital, nimbé de mystère et de surnaturel, frappe l’imaginaire des humains. À partir de son sentiment ambivalent d’attraction et de répulsion vis-à-vis de l’eau, la chorégraphe explore les facettes de cet élément trouble et double, porteur d’histoires, d’images, de souvenirs. Elle en fait un fantastique terrain de jeu et d’invention. Caressant l’eau, troublant la surface du miroir liquide ou plongeant au plus profond des abysses, les quatre interprètes se font sirènes à la danse fluide ou créatures marines provoquant des naufrages… Elles guident le public dans un voyage sensuel, spectaculaire et poétique.

Durée : 1h.

Ce spectacle sera accompagné le matin d’ateliers d’initiation à la natation synchronisée et d’une démonstration dans le cadre d’un projet labellisé « Olympiade culturelle » et soutenu financièrement par la DRAC Grand Est.

À noter : pour assurer le montage de ce spectacle, Aqualangres sera fermé au public samedi 20 janvier à partir de 14h.

Aqualangres avenue du 21e régiment d’infanterie Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Accueil.spectacles.associations@langres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 60 34 »}, {« type »: « link », « value »: « http://langres.festik.net »}]

Michel Wiart