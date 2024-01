Initiation à la natation artistique (Synchronisée) Aqualangres Langres, dimanche 21 janvier 2024.

Initiation à la natation artistique (Synchronisée) Ateliers d’initiation et démonstration de natation artistique (Synchronisée) par l’équipe sénior du Grand Nancy Aquatique Club à Aqualangres. Dimanche 21 janvier, 09h30, 10h15, 12h00 Aqualangres Réservations indispensables – Tarifs : entrée à la piscine (Aqualangres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T09:30:00+01:00 – 2024-01-21T10:15:00+01:00

Fin : 2024-01-21T12:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:15:00+01:00

En lien avec l’accueil du spectacle « La mémoire de l’eau » et dans le cadre d’un projet labellisé « Olympiade culturelle » et soutenu financièrement par la DRAC Grand Est, vous pourrez vous initier à la natation artistique.

La natation artistique est un mélange entre la danse, la gymnastique et la natation. C’est une discipline exigeante et complexe puisqu’il faut réussir à allier souplesse, puissance, créativité et endurance. L’équipe seniors de Grand Nancy Aquatique Club propose 2 ateliers de découverte de quelques bases techniques et notions pour mieux comprendre ce sport méconnu.Tout public à partir de 8 ans. Prérequis : savoir nager et être à l’aise dans l’eau (savoir faire quelques allers-retours en brasse et crawl).

Vous pourrez ensuite assister à un ballet et des solos de natation synchronisée. Cette démonstration sera ouverte au tout public et en priorité aux participants aux ateliers et leurs familles.

Ateliers à 9h30 ou à 10h15. Durée : 45 min.

Ballet à 12h. Durée : 15 min.

Aqualangres avenue du 21e régiment d'infanterie Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est