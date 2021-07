Gujan-Mestras Aqualand Gironde, Gujan-Mestras Aqualand Aqualand Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Aqualand Aqualand, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Gujan-Mestras. Aqualand

Aqualand, le mardi 20 juillet à 08:30

Un journée au parc nautique Aqualand de Gujan-Mestras —————————————————– ### N’oubliez pas votre pique-nique et votre maillot de bain !

Sur inscription àl’avance et selon les places disponibles – Participation : 6,60€

Pass quartier vacances d’Eté 2021 Aqualand Route des Lacs, 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Étiquettes évènement : Autres Lieu Aqualand Adresse Route des Lacs, 33470 Gujan-Mestras Ville Gujan-Mestras lieuville Aqualand Gujan-Mestras