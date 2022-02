Aquagym St Patrick le 17 Mars 2022 Abysséa Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Aquagym St Patrick le 17 Mars 2022 Abysséa, 17 mars 2022, Civaux. Aquagym St Patrick le 17 Mars 2022

Abysséa, le jeudi 17 mars à 18:30

Le jeudi 17 mars 2022 nous vous proposons un aquagym de 18h30 à 19h15 ouvert à tous. Venez vous défouler, nous vous proposons un petit apéro (sans alcool) pour fêter la st patrick tous ensemble. Venez tous en vert !!!

5€/personne pour non abonné, pass sanitaire valide obligatoire, sans réservation

Tous en vert pour la st Patrick, venez vous défouler en aquagym avec nous, sport et convivialité au programme !!! Abysséa Route du Fond d’Orveau 86320 Civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Abysséa Adresse Route du Fond d'Orveau 86320 Civaux Ville Civaux lieuville Abysséa Civaux Departement Vienne

Abysséa Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Aquagym St Patrick le 17 Mars 2022 Abysséa 2022-03-17 was last modified: by Aquagym St Patrick le 17 Mars 2022 Abysséa Abysséa 17 mars 2022 Abysséa Civaux Civaux

Civaux Vienne