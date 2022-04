Aquagym Houlgate, 1 juillet 2022, Houlgate.

Aquagym Établissement de bain 41 bis rue Henri Dobert Houlgate

2022-07-01 09:30:00 – 2022-08-31 10:10:00 Établissement de bain 41 bis rue Henri Dobert

Houlgate Calvados

Entamez la journée du bon pied et en musique avec les cours d’aquagym de l’établissement de bains. Au programme : remise en forme et bonne humeur !

Du lundi au samedi, de 09h30 à 10h10 et de 17h30 à 18h10.

Entamez la journée du bon pied et en musique avec les cours d’aquagym de l’établissement de bains. Au programme : remise en forme et bonne humeur !

Du lundi au samedi, de 09h30 à 10h10 et de 17h30 à 18h10.

Entamez la journée du bon pied et en musique avec les cours d’aquagym de l’établissement de bains. Au programme : remise en forme et bonne humeur !

Du lundi au samedi, de 09h30 à 10h10 et de 17h30 à 18h10.

Établissement de bain 41 bis rue Henri Dobert Houlgate

dernière mise à jour : 2022-04-10 par