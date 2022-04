AQUAGYM DOUX Piscine les Bains Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

AQUAGYM DOUX Piscine les Bains, 26 avril 2022, Bègles. AQUAGYM DOUX

du mardi 26 avril au jeudi 28 avril à Piscine les Bains

Pratiqué à la piscine de Bègles, l’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité sportive. L’aquagym est un sport complet qui fait travailler de nombreux muscles (abdominaux, fessiers, cuisses, bras, épaules) **Toutes les activités en piscine nécessitent une inscription au préalable. Le nombre de place est limité.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Un minimum d’efforts pour un maximum de résultats ! Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T11:45:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Piscine les Bains Adresse 14, rue Carnot 33130 Begles Ville Bègles lieuville Piscine les Bains Bègles Departement Gironde

Piscine les Bains Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

AQUAGYM DOUX Piscine les Bains 2022-04-26 was last modified: by AQUAGYM DOUX Piscine les Bains Piscine les Bains 26 avril 2022 Bègles Piscine les Bains Bègles

Bègles Gironde