Aquagym, à la piscine d’Airvault

Aquagym, à la piscine d’Airvault, 1 juin 2022, . Aquagym, à la piscine d’Airvault

2022-06-01 – 2022-06-01 Séances d’aquagym : les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, de 19 h à 20 h. Tarifs : à l’unité 7 €, 5 séances 30 €. Découvrez également les horaires des piscines dans les images. Séances d’aquagym : les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, de 19 h à 20 h. Tarifs : à l’unité 7 €, 5 séances 30 €. Découvrez également les horaires des piscines dans les images. +33 5 49 64 75 46 Séances d’aquagym : les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, de 19 h à 20 h. Tarifs : à l’unité 7 €, 5 séances 30 €. Découvrez également les horaires des piscines dans les images. OTAVT dernière mise à jour : 2022-05-27 par

