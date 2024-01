Swing Dating AquaGuérande Guérande, mardi 13 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T19:00:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00

Votre centre aquatique Aquaguérande organise sa première soirée Swim Dating… !

Rencontres, amour, amitiés, challenges, célibataires, matchs, team-teach … seront les mots clefs de cette soirée !

Un cocktail de bienvenue vous sera proposé par DRINKS | bar événementiel qui vous fera déguster tout au long de la soirée une potion d’amour !

Nos éducateurs sportifs vous proposeront un cours spécial Aquarythmo en team-teach !

Le tout dans une ambiance de folie animée par DJ LOVE !!!

« A chaque envie, sa couleur… »

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

AquaGuérande 6 avenue Gustave Flaubert, Zone d'Actvités de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 54 08 80 contact@aquaguerande.fr https://aquaguerande.fr/ https://www.labaule-guerande.com/swing-dating-guerande.html

