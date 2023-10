Halloween Night Party Aquaguérande Guérande, 24 octobre 2023, Guérande.

Halloween Night Party Mardi 24 octobre, 18h00 Aquaguérande 1 personne: 8

Plongez dans les eaux des ténébres, accédez à la tour des enfers pour une descende des plus « hantétoresque » et venez affronter la rivière de la terreur . . .

Notre stand de restauration, le « squelettons bar », vous proposera une sélection de mets et de boissons spéciales pour l’occasion. Bonbons monstrueux en cascade . . .

Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert, Zone d’Actvités de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 54 08 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aquaguerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://aquaguerande.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/halloween-night-party-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T18:00:00+02:00 – 2023-10-24T21:30:00+02:00

Y|CENTREAQUATIQUEGUERANDE|HALLOWEENPARTY241023