du vendredi 8 juillet au mercredi 24 août à BRETIGNOLLES

Ce séjour est idéal pour tout enfant désireux de vivre le maximum d’activités nautiques dans les plus grands parcs de loisirs de vendée et en bord de mer. La vendée est une terre de sports, d’histoire, mais également d’aventures nautiques, avec ses nombreux parcs d’attraction. À 18 km des Sables-d’Olonne, face à la mer, sur l’une des plus belles plages de Vendée : Brétignolles-sur-Mer, station balnéaire reconnue. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. BRETIGNOLLES 41 avenue de la corniche Rivedoux-Plage Charente-Maritime

