Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Aquagames au centre aquatique de Saint-Lô Agglo Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Aquagames au centre aquatique de Saint-Lô Agglo Saint-Lô, 30 juin 2021-30 juin 2021, Saint-Lô. Aquagames au centre aquatique de Saint-Lô Agglo 2021-06-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-30

Saint-Lô Manche Rendez-vous le mercredi 30 juin au centre aquatique de Saint-Lô Agglo pour passer un après-midi ludique et détente en cette fin d’année scolaire ! Au programme : > structure gonflable ;

> courses de toboggans ;

> parcours aquatique ;

> relais courses radeaux ;

> beachvolley ;

> waterpolo. Et pleins d’autres surprises vous attendent ! Ouvert à toutes et à tous aux tarifs habituels Rendez-vous le mercredi 30 juin au centre aquatique de Saint-Lô Agglo pour passer un après-midi ludique et détente en cette fin d’année scolaire ! Au programme : > structure gonflable ;

> courses de toboggans ;

> parcours aquatique ;

> relais… +33 2 33 75 65 00 http://www.saint-lo-agglo.fr/horaires-et-tarifs Rendez-vous le mercredi 30 juin au centre aquatique de Saint-Lô Agglo pour passer un après-midi ludique et détente en cette fin d’année scolaire ! Au programme : > structure gonflable ;

> courses de toboggans ;

> parcours aquatique ;

> relais… Rendez-vous le mercredi 30 juin au centre aquatique de Saint-Lô Agglo pour passer un après-midi ludique et détente en cette fin d’année scolaire ! Au programme : > structure gonflable ;

> courses de toboggans ;

> parcours aquatique ;

> relais courses radeaux ;

> beachvolley ;

> waterpolo. Et pleins d’autres surprises vous attendent ! Ouvert à toutes et à tous aux tarifs habituels

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Lô Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lô Adresse Ville Saint-Lô lieuville 49.10468#-1.07244