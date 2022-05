AQUAGAMES 2022 Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: 50000

AQUAGAMES 2022 Saint-Lô, 29 juin 2022, Saint-Lô. AQUAGAMES 2022 Saint-Lô

2022-06-29 14:00:00 – 2022-06-29 18:00:00

Saint-Lô 50000 Rendez-vous mercredi 29 juin 2022 de 14h00 à 18h00 au centre aquatique de Saint-Lô Agglo pour passer un après-midi ludique et détente en cette fin d’année scolaire !

+33 2 33 75 65 00 http://www.saint-lo-agglo.fr/aquagames-2022

