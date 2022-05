AQUAFUN (3 séjours de 12j) camping narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Notre programme propose une initiation à de nombreuses activités nautiques ou de bord de mer, alliant le plaisir du paddle aux sensations de vitesse du jet ski et de la bouée tractée. À 15 km de Narbonne, Narbonne Plage est une station balnéaire située dans le département de l’Aude en région Occitanie. La station bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an. De quoi se ressourcer et faire le plein d’énergie. Sa plage de sable fin s’étend sur 5 km de long et sur 150 m de large. Elle est bordée d’une promenade piétonnière sur 2,5 km … De grands espaces pour des activités en toute liberté et en toute sécurité. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. camping narbonne narbonne plage Narbonne Narbonne-Plage Aude

