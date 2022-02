Aquafolies Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Aquafolies Flers, 5 avril 2022, Flers. Aquafolies Capfl’o 285 allée des Acres Flers

2022-04-05 20:15:00 20:15:00 – 2022-04-05 22:00:00 22:00:00 Capfl’o 285 allée des Acres

Flers Orne Flers Le centre aquatique Capfl’O organise la deuxième édition d’Aquafolies. Une heure et demi d’aquafitness (aquagym, step, aquabike, tranpoline) et de bonne humeur ! Sur réservation (22 places). Le centre aquatique Capfl’O organise la deuxième édition d’Aquafolies. Une heure et demi d’aquafitness (aquagym, step, aquabike, tranpoline) et de bonne humeur ! Sur réservation (22 places). capflo@flers-agglo.fr +33 2 33 98 49 49 Le centre aquatique Capfl’O organise la deuxième édition d’Aquafolies. Une heure et demi d’aquafitness (aquagym, step, aquabike, tranpoline) et de bonne humeur ! Sur réservation (22 places). Capfl’o 285 allée des Acres Flers

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Flers agglo

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Capfl'o 285 allée des Acres Ville Flers lieuville Capfl'o 285 allée des Acres Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Aquafolies Flers 2022-04-05 was last modified: by Aquafolies Flers Flers 5 avril 2022 Flers Orne

Flers Orne