AQUAFLY VERDUN Verdun Verdun Catégories d’évènement: 55100

Verdun

AQUAFLY VERDUN Verdun, 11 juin 2022, Verdun. AQUAFLY VERDUN Base de loisirs du Pré l’Evèque Allée du pré l’Evèque Verdun

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-31 20:00:00 20:00:00 Base de loisirs du Pré l’Evèque Allée du pré l’Evèque

Verdun 55100 Aquafly vous accueille sur sa structure de plus de 1700m² pour faire le plein d’activités sensationnelles et aqualudiques dès 6 ans. Attention aux obstacles ! Ils pourront être surmontés seul(e), entre ami(e)s, en famille ou entre collègues. Les enfants de 6 à 9 ans inclus devront obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure. A très vite sur la base de loisir du Pré l’Évêque à Verdun ! +33 6 30 19 47 11 https://aquafly.fr/le-parcours-verdun-.html © Aquafly

Base de loisirs du Pré l’Evèque Allée du pré l’Evèque Verdun

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 55100, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Base de loisirs du Pré l'Evèque Allée du pré l'Evèque Ville Verdun lieuville Base de loisirs du Pré l'Evèque Allée du pré l'Evèque Verdun Departement 55100

Verdun Verdun 55100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

AQUAFLY VERDUN Verdun 2022-06-11 was last modified: by AQUAFLY VERDUN Verdun Verdun 11 juin 2022 55100 verdun

Verdun 55100