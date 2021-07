Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Aquafitness Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Villarodin-Bourget

Aquafitness Villarodin-Bourget, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Villarodin-Bourget. Aquafitness 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-27 10:40:00 10:40:00

Villarodin-Bourget Savoie EUR 5 5 Pascale vous attend pour un cours d’aquafitness à 1300m d’altitude avec un panorama grandiose. Maillot de bain + chaussure d’eau +33 4 79 20 31 46 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Villarodin-Bourget Étiquettes évènement : Autres Lieu Villarodin-Bourget Adresse Ville Villarodin-Bourget lieuville 45.19795#6.69127