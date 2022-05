Aquafair 20ème édition Rouillac Rouillac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rouillac

Aquafair 20ème édition Rouillac, 23 juillet 2022, Rouillac. Aquafair 20ème édition Rouillac Etang du hérisson Rouillac

2022-07-23 14:30:00 – 2022-07-23 22:00:00 Rouillac Etang du hérisson

Rouillac Côtes d’Armor Rouillac Concours de palets, restauration rapide le soir, feu d’artifice, bal. Concours de palets, restauration rapide le soir, feu d’artifice, bal. Rouillac Etang du hérisson Rouillac

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rouillac Autres Lieu Rouillac Adresse Rouillac Etang du hérisson Ville Rouillac lieuville Rouillac Etang du hérisson Rouillac Departement Côtes d’Armor

Rouillac Rouillac Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouillac/

Aquafair 20ème édition Rouillac 2022-07-23 was last modified: by Aquafair 20ème édition Rouillac Rouillac 23 juillet 2022 Côtes-d’Armor Rouillac

Rouillac Côtes d’Armor