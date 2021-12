Aquae Maltae fête le retour des Pur Smash : repas de fêtes et DJ Aix-en-Provence, 18 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Aquae Maltae fête le retour des Pur Smash : repas de fêtes et DJ Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

2021-12-18 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-18 23:30:00 23:30:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les fêtes de fin d’année approchent et on vous propose de venir les fêter avec un peu d’avance à la brasserie.

On vous invite à venir à la brasserie le samedi 18 décembre à partir de 16h30 pour fêter le retour de nos Pur Smash, bières viniques en collaboration avec le Chateau Revelette !

Ils seront présents chez nous et proposeront une dégustation afin de vous faire découvrir leurs vins. Arrêt au Stand sera également présent et préparera des plats dignes des plus grands banquets.



Enfin, Les Disques de la Sainte-Victoire sera derrière les platines pour une soirée de folie ! Bref on vous concocte une jolie dernière soirée de l’année chez Aquae Maltae !

Chaque année, la brasserie Aquae Maltae et le Domaine viticole Revelette s’associent pour créer les bières viniques Pur Smash. Nous vous proposons de venir découvrir ces produits uniques en profitant d’un repas gourmet et de musique.

event@aquaemaltae.com +33 4 42 21 37 03 http://www.aquaemaltae.com/

