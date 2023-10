Noctuzen Aquacité Fagnières, 24 novembre 2023, Fagnières.

Fagnières,Marne

Venez passer une soirée détente !

Eau chauffée à 30°c, musique zen, huiles essentielles, bougie, massages, qi-gong, aqua sophro, sonothérapie, aqua yoga et autres découvertes zen.

Interdit aux moins de 18 ans.

Réservation recommandée..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

Aquacité Rue d’Argensol

Fagnières 51510 Marne Grand Est



Come and enjoy a relaxing evening!

Water heated to 30°c, zen music, essential oils, candles, massages, qi-gong, aqua sophro, sonotherapy, aqua yoga and other zen discoveries.

Under 18s not permitted.

Reservations recommended.

Ven a disfrutar de una tarde relajante

Agua calentada a 30 °C, música zen, aceites esenciales, velas, masajes, qi-gong, aqua sophro, sonoterapia, aqua yoga y otros descubrimientos zen.

No se admiten menores de 18 años.

Se recomienda reservar.

Verbringen Sie einen entspannten Abend!

Auf 30°C erwärmtes Wasser, Zen-Musik, ätherische Öle, Kerzenlicht, Massagen, Qi-Gong, Aqua-Sophro, Sonotherapie, Aqua-Yoga und andere Zen-Entdeckungen.

Nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne