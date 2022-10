Aqua’Circuit XXL à l’Espace Aqua Noblat

Aqua’Circuit XXL à l’Espace Aqua Noblat, 25 octobre 2022, . Aqua’Circuit XXL à l’Espace Aqua Noblat



2022-10-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-25 Rdv à 19h30 à l’Espace Aqua Noblat. Tarif activité. Rens./Résa. : 05 87 22 99 10 Venez à l’Aqua’Circuit XXL à l’Espace Aqua’Noblat dans le cadre d’Octobre Rose. Collecte de dons organisée tout le mois d’octobre. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville