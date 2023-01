Aquaciné Bayeux Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Calvados Du cinéma les pieds dans l’eau ! Le vendredi 27 janvier, venez profiter d’un film projeté sur écran géant confortablement installé dans une bouée géante avec une température de l’eau augmentée et pop-corn offert !

Deux projections :

Séance à 18h pour enfants : Tous en scène 2

Séance à 20h pour adultes : Les bodin’s en Thaïlande

Infos pratiques:

Tarif enfants : 8 euros sur réservation

Tarif adultes : 12 euros sur réservation

Tarif unique à 14 euros au-delà du 24 janvier.

Réservation sur place ou en ligne https://bit.ly/3Cq4F6A à partir du 20 janvier à 18h.

Nombre de places limité.

