JOURNEE DE PREVENTION DE LA NOYADE Aquacentre Pornic, 25 mai 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Venez découvrir les gestes qui sauvent.

Ateliers Premiers Secours. Visuels pédagogiques..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 17:00:00. .

Aquacentre Complexe sportif du Val Saint-Martin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover life-saving techniques.

First aid workshops. Educational visuals.

Ven e infórmate sobre técnicas para salvar vidas.

Talleres de primeros auxilios. Material visual educativo.

Kommen Sie und entdecken Sie die lebensrettenden Maßnahmen.

Workshops zu Erster Hilfe. Pädagogische Visualisierungen.

