SOIREE DECOUVERTE FITNESS Aquacentre Pornic, 21 mars 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Dans le cadre de la semaine découverte « activités », découvrez l’offre fitness de l’Aquacentre en soirée (2,50 euros la séance).

Plusieurs cours enchainés : aqua training, cross training, fitness, aquabike, aquapalm….

2024-03-21 fin : 2024-03-21 21:00:00. .

Aquacentre Complexe sportif du Val Saint-Martin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the « activities » discovery week, discover the Aquacentre’s evening fitness offer (2.50 euros per session).

Several classes in sequence: aqua training, cross training, fitness, aquabike, aquapalm…

En el marco de la semana de descubrimiento de las « actividades », descubra la oferta de fitness del Aquacentre por la tarde (2,50 euros por sesión).

Varias clases seguidas: aqua training, cross training, fitness, aquabike, aquapalm…

Im Rahmen der Entdeckungswoche « Aktivitäten » entdecken Sie das Fitnessangebot des Aquacentre am Abend (2,50 Euro pro Sitzung).

Mehrere Kurse in Folge: Aqua-Training, Cross-Training, Fitness, Aquabike, Aquapalm…

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire