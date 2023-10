APRES-MIDI STRUCTURES GONFLABLES ET DEFIS AQUATIQUES Aquacentre Pornic, 10 février 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Profitez en famille des structures gonflables et jeux aquatiques dans les différents bassins.

Lots à gagner et surprises !.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 17:30:00. .

Aquacentre Complexe sportif du Val Saint-Martin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy with your family the inflatables and water games in the different pools.

Lots to win and surprises!

Toda la familia podrá disfrutar de los hinchables y juegos acuáticos en las distintas piscinas.

Premios y sorpresas

Nutzen Sie mit Ihrer Familie die Hüpfburgen und Wasserspiele in den verschiedenen Becken.

Gewinne und Überraschungen!

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire