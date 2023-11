SEMAINE DÉCOUVERTE ESPACE DÉTENTE À L’AQUACENTRE Aquacentre Pornic, 4 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Une semaine pour buller à petit prix… Venez profiter du hammam, de 2 saunas, de douches relaxantes et de l’espace détente de l’Aquacentre..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . .

Aquacentre Complexe sportif du Val Saint-Martin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A week to relax at a low price? Take advantage of the Aquacentre?s steam room, 2 saunas, relaxing showers and relaxation area.

¿Una semana para desconectar a bajo precio? Ven a disfrutar de la sala de vapor, las 2 saunas, las duchas relajantes y la zona de relax del Aquacentre.

Eine Woche lang zum kleinen Preis entspannen? Nutzen Sie das Dampfbad, die 2 Saunen, die Entspannungsduschen und den Entspannungsbereich des Aquacentre.

Mise à jour le 2023-11-17 par eSPRIT Pays de la Loire