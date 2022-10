Aquabiologiste d’un jour – Les Minutes bleues

2022-11-02 09:00:00 – 2022-11-02 11:00:00 David vous invite à partager son quotidien au cœur de l’aquarium. Il vous partagera quelques secrets de sa pratique. À l’heure où vous pénétrez dans l’espace de visite, les aquariums sont encore plongés dans l’obscurité. On entend juste le léger bouillonnement de l’eau, fin et régulier. David appuie sur l’interrupteur et soudain, les 10 aquariums s’éclairent. Chacun d’eux contient un écosystème différent, correspondant à une des étapes du cours de la rivière, en partant de la source jusqu’à l’estuaire. Les aquariums allumés, vous assistez, peut-être pour la première fois de votre vie, au réveil des poissons… Il est temps de les nourrir ! Aujourd’hui, c’est vous qui préparez leur repas. Moules, encornets, vers, poissons vivants. À chaque aquarium, son menu… Si David vous conseille sur leur diététique, c’est vous qui procédez au nourrissage. Au cours de la matinée, en pratiquant les gestes d’un aquabiologiste, vous découvrez non seulement un métier, mais aussi le monde secret des rivières bretonnes. Pour les enfants, à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte. Dans la cadre de la manifestation, Les minutes bleues du 30 octobre au 4 novembre, un événement organisé par Côtes d’Armor Destination. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

