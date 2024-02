Aqua Show Centre aquatique PJ2S Port-Jérôme-sur-Seine, samedi 6 avril 2024.

Aqua Show Centre aquatique PJ2S Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Le CSG Natation artistique ainsi que l’ARCASE lancent le premier son spectacle aquatique son et lumière de Normandie. Il aura lieu le 6 avril 2024 à la piscine de PJ2S soit à 20h30, soit à 22h30.

Pour l’occasion, la piscine sera totalement relookée dans une ambiance médiévale. Des costumes à led et à paillettes, des maquillages de spectacles, des chorégraphies en folies et surtout quelques surprises pour vous émerveiller vous y attendent.

Une troupe d’une quarantaine de nageurs et de danseurs œuvre depuis des mois pour vous faire voyager dans l’univers du Royaume d’Aposia pendant 40 minutes.

Le tarif de l’entrée est de 9,50 euros et gratuit pour les 3 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Centre aquatique PJ2S Allée Georges Winter

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie

L’événement Aqua Show Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine