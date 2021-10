Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Aqua Rose Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Aqua Rose Forges-les-Eaux, 28 octobre 2021, Forges-les-Eaux. Aqua Rose 2021-10-28 12:00:00 12:00:00 – 2021-10-28 14:00:00 14:00:00 Piscine Hugues Duboscq Avenue des Sources

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Dans le cadre d’Otobre rose, la piscine Hugues Duboscq de Forges-les-Eaux organise un Aqua-rose.

Les mardis et jeudis midi du mois d’octobre.

