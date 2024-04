AQUA PARCOURS – 6/11 ans VARS-LES-CLAUX Vars, vendredi 5 juillet 2024.

AQUA PARCOURS – 6/11 ans Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 6 – 12 juillet VARS-LES-CLAUX 735 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-12T00:00:00+02:00 – 2024-07-12T23:59:00+02:00

Lance-toi à l’assaut des montagnes, et surpasse-toi dans les canyons du Parc national des Ecrins. Un séjour fort en émotions !

Tu aimes le sport et les moments détente, voici les moments de détente, voici la colo qu’il te faut !

RAFTING : dans les eaux-vives de la Durance : en groupe et à l’aide d’un guide, anticipe les obstacles pour que ton raft puisse passer partout !

Sensations garanties ! (1 séance)

RANDONNÉE AQUATIQUE : glisse dans des toboggans naturels, saute dans les vasques et plonge dans les chutes d’eau ! (1 séance)

AQUAPARK sur le plan d’eau d’Embrun : sensations fortes assurées sur ce parcours gonflable de 2 500m² ! Pique-nique, shopping et visite d’Embrun. (1 journée)

PISCINE DE VARS : baignade et pique-nique au bord de l’eau puis balade pour découvrir la station de Vars. (1/2 journée)

CHASSE AU TRÉSOR : avec ton équipe, résous toutes les énigmes et trouve le trésor caché ! (1 séance)

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES : veillées, grands jeux, chants, boum du dernier soir…

DOCUMENT OBLIGATOIRE : attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques.

Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus.

Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants.

Hébergement : selon la période, hébergement en tentes de 6 places avec lits (sauf pour les séjours 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’. Ce dernier comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Des chambres animateurs/trices se trouvent à proximité pour encadrer les groupes d’enfants. Linge de lit fourni.

VARS-LES-CLAUX VARS-LES-CLAUX Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494925985 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ODEL.FR »}]

