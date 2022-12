Aqua Noël au centre aquatique de l’Ozen Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Aqua Noël au centre aquatique de l'Ozen
25 boulevard François Mitterand Centre aquatique L'Ozen Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

2022-12-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-21 17:00:00 17:00:00

Centre aquatique L’Ozen 25 boulevard François Mitterand

Monistrol-sur-Loire

Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Rdv à l’Ozen mercredi 21 décembre pour notre grande animation de Noël.

TARIF public : 7 € +33 4 71 61 77 20 Centre aquatique L’Ozen 25 boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire

