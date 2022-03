Aqua Mater – Une exposition de Sebastião Salgado dans un pavillon en bambou ! Parvis de la Défense Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

île de France

Aqua Mater – Une exposition de Sebastião Salgado dans un pavillon en bambou ! Parvis de la Défense, 1 avril 2022, Courbevoie. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au vendredi 30 septembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

Au cours de sa quête exhaustive des peuples et des paysages premiers d’Amazonie, d’Islande, de l’Arctique… le photographe Sebastião Salgado a côtoyé toutes les expressions de l’eau, et en a éprouvé toutes les fragilités. Muni de son appareil photo, il a capturé l’eau au cœur de paysages uniques, plus précieux les uns que les autres, et nous les présente lors de l’exposition Aqua Mater. DANS UN IMPRESSIONNANT PAVILLON DE BAMBOU L’exposition de photographies aura lieu dans un imposant pavillon de bambou imaginé par l’architecte colombien Simon Velez. De renommée internationale, il est connu pour décliner des structures complexes en bambou. Après son “Nomadic Museum” à Mexico et son colossal pavillon à l’exposition universelle de Hanovre en 2000, il s’est lancé dans le projet du pavillon Aqua Mater. Après avoir été installé une première fois à Arles en 2018, cette structure naturelle unique en Guadua d’Amazonie, un bambou géant, arrive à Paris. Elle offre un écrin naturel singulier aux photos de Sebastião Salgado nous rappelant combien l’équilibre de la nature reste subtil. UNE INVITATION AU VOYAGE ET AU RECUEILLEMENT AQUA MATER propose une réelle expérience sensorielle et spirituelle. Lumière tamisée, ambiance musicale et sonore par le compositeur François Bernard Mâche, brume tropicale et milliers de bougies plongent les visiteurs dans une atmosphère de sérénité. Un cadre privilégié pour les inviter au questionnement et les sensibiliser aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain. SEBASTIÃO SALGADO Né en 1944 au Brésil et élevé dans une ferme du Minas Gerais, Sebastião Salgado est un photographe franco-brésilien humaniste, comptant parmi les artistes les plus importants de sa discipline. De paysages immaculés à l’environnement des hommes, il nous dévoile un monde de beauté à travers ses photographies, et nous fait redécouvrir le poumon de la planète sous un nouvel angle. Salgado est également le fondateur de l’Institut Terra qui a pour but de contribuer à la restauration de notre planète. Depuis les années 2000, cette organisation a engendré la plantation de 2,5 millions d’arbres sur la terre de son enfance. Parvis de la Défense Parvis de l’Arche Courbevoie 92400 Contact : https://aquamatersebastiaosalgado.art/paris/ Expo

Sebastião Salgado

