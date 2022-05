AQUA LANDES Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Séjours de 7 jours : du 15 au 21 août 2022 du 22 au 28 août 2022 A 100 mètres du lac marin, moins de 200 mètres du centre de Vieux Boucau et à 800 mètres de la plage de l’Océan en contournant le lac par une promenade piétonne. Au programme : Bodyboard, Stand Up Paddle, Parcours Aventure, Course d’orientation à travers la forêt Boucalaise et à la découverte de la ville de Vieux Boucau, Visite culturelle – match de pelote basque, Baignades en mer sports collectifs…

590 € Transport inclus

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale.

