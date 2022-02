Aqua La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Aqua La boîte à rire Perpignan, 10 mai 2022, Perpignan. Aqua

du mardi 10 mai au samedi 14 mai à La boîte à rire Perpignan

La première, Maggie, en est la directrice, la seconde, Joy est la responsable marketing, et enfin Lolo, est soigneur aquariologiste. Dans 30 minutes, l’inauguration tant attendue du nouveau bassin va commencer. Or les choses ne vont pas se passer comme prévues… Elles vont se trouver, par le plus grand des hasards (ou presque), dans l’incapacité de se rendre à cette soirée. Rires, pleurs, disputes et peines de coeur, ces jeunes trentenaires qui ont grandi dans les années 2000, vous feront partager les fondamentaux d’une amitié réussie. À ces trois personnalités bien distinctes s’ajoute un quatrième personnage à la vie tout aussi complexe malgré les apparences… Qui est-ce ? Plongez avec elles pour le découvrir.

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

Aqua vous immerge dans la vie plus ou moins compliquée de trois amies d’enfance travaillant toutes au sein du même aquarium. La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T21:00:00 2022-05-10T22:15:00;2022-05-11T21:00:00 2022-05-11T22:15:00;2022-05-12T21:00:00 2022-05-12T22:15:00;2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T22:15:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu La boîte à rire Perpignan Adresse 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville La boîte à rire Perpignan Perpignan Departement Pyrénées-Orientales

La boîte à rire Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Aqua La boîte à rire Perpignan 2022-05-10 was last modified: by Aqua La boîte à rire Perpignan La boîte à rire Perpignan 10 mai 2022 La boîte à rire Perpignan Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales