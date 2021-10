AQUA-JOGGING Piscine les Bains, 25 octobre 2021, Bègles.

AQUA-JOGGING

Piscine les Bains, le lundi 25 octobre à 11:00

L’aquajogging consiste à courir dans l’eau, le corps immergé jusqu’au cou. Il s’agit d’une alternative douce à la course à pied, tout en conservant tous les bienfaits. Une pratique idéale complémentaire pour les adeptes de la course à pied ou de sports d’endurance. **Toutes les activités en piscine nécessitent une inscription au préalable. Le nombre de place est limité.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ ### **Le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Envie de chasser la routine pendant vos entraînements de course à pied, de varier les efforts et de pouvoir courir par tous les temps ? Venez essayer l’aqua-jogging !

Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde



