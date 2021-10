La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Aqua-HALLOWEEN La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Aqua-HALLOWEEN La Ferté Macé, 27 octobre 2021, La Ferté Macé. Aqua-HALLOWEEN 2021-10-27 – 2021-10-27

La Ferté Macé Orne Après-midi terrifiant au centre aquatique de La Ferté-Macé, le Mercredi 27 Octobre 2021.

Au programme …

Peur, distribution de bonbons seront au rendez-vous !!!

> De 15h à 17h : Animation dans l’eau (Enfants : 3.90€ / Adultes : 4.50€)

> De 17h à 18h : Goûter maléfique

> A partir de 19h : Aqua-HALLOWEEN (7.50€ l’entrée) avec nos coachs plus motivés que jamais !!! Activités haute en musique et en frissons … Après-midi terrifiant au centre aquatique de La Ferté-Macé, le Mercredi 27 Octobre 2021.

Au programme …

Peur, distribution de bonbons seront au rendez-vous !!!

> De 15h à 17h : Animation dans l’eau (Enfants : 3.90€ / Adultes : 4.50€)

> De 17h à… +33 2 33 30 80 82 Après-midi terrifiant au centre aquatique de La Ferté-Macé, le Mercredi 27 Octobre 2021.

Au programme …

Peur, distribution de bonbons seront au rendez-vous !!!

> De 15h à 17h : Animation dans l’eau (Enfants : 3.90€ / Adultes : 4.50€)

> De 17h à 18h : Goûter maléfique

> A partir de 19h : Aqua-HALLOWEEN (7.50€ l’entrée) avec nos coachs plus motivés que jamais !!! Activités haute en musique et en frissons … dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Autres Lieu La Ferté Macé Adresse Ville La Ferté Macé lieuville 48.5853#-0.35855