Aqua de Olivier Valla Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Aqua de Olivier Valla Châteaugiron, 8 octobre 2022, Châteaugiron. Aqua de Olivier Valla Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron

2022-10-08 – 2022-12-11 Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel

Châteaugiron Ille-et-Vilaine ART ET SCIENCE Des gouttes d’eau tombent du ciel. C’est le départ d’une installation immersive, vivante et sonore qu’il faut vivre comme une histoire, celle du cycle de l’eau dans lequel l’humain et le temps sont au cœur de la réflexion. Horaires d’ouverture :

Le mercredi et le vendredi, de 14h à 17h

Le jeudi, de 11h à 13h

Le samedi, de 11h à 13h et de 14h à 18h

Le dimanche, de 10h à 13h Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron

