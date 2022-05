Aqua Day au Parc du Griffon Caubon-Saint-Sauveur Caubon-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Caubon-Saint-Sauveur

Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne Caubon-Saint-Sauveur 10 10 EUR Grand jour d’ouverture des toboggans aquatiques et de la plaine de jeux d’eau. C’est la journée de lancement de l’aire des jeux DING’EAU qui vient compléter les trampolines, karts à pédales, jeux gonflables, tyrolienne, pyramide géante, Super Nova…

Découverte des animaux rigolos du Parc. Restauration sur place.

Découverte des animaux rigolos du Parc. Restauration sur place. Parc du Griffon

