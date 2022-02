Aqua-ciné : Ponyo sur la falaise Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Aqua-ciné : Ponyo sur la falaise Caen, 18 février 2022, Caen. Aqua-ciné : Ponyo sur la falaise Stade nautique Boulevard Yves Guillou Caen

2022-02-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-18 21:00:00 21:00:00 Stade nautique Boulevard Yves Guillou

Caen Calvados Le stade nautique propose une projection du film «Ponyo sur la Falaise» d’Hayao Miyazaki sur écran géant. L’occasion de découvrir un film de manière insolite sur l’eau.

Billetterie auprès du stade nautique. Le stade nautique propose une projection du film «Ponyo sur la Falaise» d’Hayao Miyazaki sur écran géant. L’occasion de découvrir un film de manière insolite sur l’eau. Billetterie auprès du stade nautique. piscine.stadenautique@caenlamer.fr +33 2 31 30 47 47 https://caenlamer.fr/stade-nautique-eugene-maes Le stade nautique propose une projection du film «Ponyo sur la Falaise» d’Hayao Miyazaki sur écran géant. L’occasion de découvrir un film de manière insolite sur l’eau.

Billetterie auprès du stade nautique. Stade nautique Boulevard Yves Guillou Caen

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Stade nautique Boulevard Yves Guillou Ville Caen lieuville Stade nautique Boulevard Yves Guillou Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Aqua-ciné : Ponyo sur la falaise Caen 2022-02-18 was last modified: by Aqua-ciné : Ponyo sur la falaise Caen Caen 18 février 2022 caen Calvados

Caen Calvados