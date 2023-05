Journées Européennes de l’Archéologie 14 Place du Postel, 17 juin 2023, .

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Musée d’Apt vous invite à plusieurs évènements le samedi 17 juin..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:30:00. .

14 Place du Postel Musée d’Apt

Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the European Archaeology Days, the Museum of Apt invites you to several events on Saturday, June 17.

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, el Museo Apt le invita a varios actos el sábado 17 de junio.

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie lädt Sie das Museum von Apt am Samstag, den 17. Juni, zu mehreren Veranstaltungen ein.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon