Vaucluse

Marché Potier de Apt Cours Lauze de Perret, 9 août 2022 09:00, Apt. Mardi 9 août, 09h00 Sur place Entrée libre https://www.terresdeprovence.org/apt

30 céramistes et potiers seront présents pour vous faire découvrir leur talent. Le marché se tiendra toute la journée à l’ombre des arbres du jardin public d’Apt avec des animations et démonstrations.

Soyez curieux. Venez !! Des animations tout au long de la journée : démonstrations, atelier de modelage… Horaires : de 9h à 19h Cours Lauze de Perret Cours Lauze de Perret apt 4400 84400 Apt Vaucluse mardi 9 août – 09h00 à 19h00

