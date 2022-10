Formation à la lutte contre les discriminations dans l’éducation APSAJ Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation à la lutte contre les discriminations dans l’éducation APSAJ, 13 octobre 2022, Paris. Formation à la lutte contre les discriminations dans l’éducation 13 et 14 octobre APSAJ

Entrée libre sur inscription, ouverte en priorité aux professionnel·les de l’éducation du 19ème arrondissement de Paris.

Korhom propose aux professionnel·les de l’éducation des pistes de réflexion pour lutter contre les discriminations dans leur métier. handicap moteur mi APSAJ 156 rue d’Aubervilliers Quartier de la Villette Paris 75019 Île-de-France Durant 3 demi-journées, des activités et des échanges pour clarifier le concept de discrimination, appréhender et comprendre ses mécanismes, réfléchir à la reproduction des inégalités, notamment à l’école, et réinterroger les pratiques éducatives susceptibles de les enrayer.

