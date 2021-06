Paris Porte de Versailles Paris APS, le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

APS, le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité Porte de Versailles, 28 septembre 2021-28 septembre 2021, Paris. APS, le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité

du mardi 28 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 à Porte de Versailles

Tous les deux ans à Paris, APS le Salon professionnel de la sûreté et de la sécurité met en relation 150 offreurs de solutions contre les actes de malveillance et 6 431 professionnels d’entreprises, collectivités et administrations souhaitant sécuriser leur environnement de travail. Sa taille humaine et sa convivialité en font un rendez-vous incontournable pour allier business et échanges.

Badge d’accès gratuit

APS est l’événement dédié à la mise en relation des acteurs, impliqués dans la mise en œuvre de solutions contre les actes de malveillance. Porte de Versailles Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Porte de Versailles Adresse Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Porte de Versailles Paris