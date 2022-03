Après Vienne : 1683 : Un prophète portugais de la fin des Ottomans Aix-en-Provence, 26 avril 2022, Aix-en-Provence.

Après Vienne : 1683 : Un prophète portugais de la fin des Ottomans Pôle multimédia, salle de colloque 2 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-04-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-26 19:00:00 19:00:00 Pôle multimédia, salle de colloque 2 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À la suite du siège de Vienne en juillet-septembre 1683, il y a eu une vague de spéculations et d’analyses portant sur l’avenir de l’empire Ottoman. Car, depuis 1453 et la prise de Constantinople par le Sultan Mehmed, puis les campagnes d’expansion menées par les Sultans Selim et Süleyman pendant les années 1510 et 1520, la figure du «!Turc!» a beaucoup inquiété le monde de l’Europe occidentale. La défaite des Ottomans en 1683, en revanche, a produit des visions triomphalistes aussi peu réalistes que les fantaisies terrifiées de naguère.



Cette conférence se centre sur la façon dont la défaite ottomane a été perçue dans le monde portugais à l’époque de Dom Pedro II par des auteurs puisant dans un vocabulaire biblique et millénariste, nourris dans un milieu dit “sébastianiste”.



Spécialiste du début de la période moderne (15e-18e siècles), Sanjay Subrahmanyam est l’auteur de nombreux livres, essais et volumes édités, sur

l’Inde, l’Océan indien et les premiers empires européens modernes. Il est le fondateur du courant appelé “histoire connectée”, qu’il développe dans ses écrits depuis la fin des années 1990.

Sanjay Subrahmanyam est “Distinguished Professo” d’histoire et titulaire de la chaire Irving & Jean Stone en sciences sociales à l’UCLA et a été professeur au Collège de France (Chaire internationale Histoire globale de la première modernité).

